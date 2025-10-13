Вахания — о сборной Ирана: «Хорошая команда, но уровень исполнителей вверху РПЛ повыше»

Защитник «Ростова» и сборной России Илья Вахания оценил уровень сборной Ирана (2:1).

«Ощущается, что это очень хорошая команда. Я думаю, уровень исполнителей вверху РПЛ повыше. Первая часть таблицы точно выше. А вот по сравнению с рядом середняков Иран и Иордания чуть посильнее будут», — цитируют футболиста «Известия».

14 октября на «ВТБ Арене» пройдет BetBoom матч сборной России против Боливии. Начало встречи — в 20.00 по московскому времени.