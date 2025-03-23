Футбол
Сборная России
Новости
Статьи Фото Видео Все материалы Команда
Уведомления
Главная
Футбол
Сборная России

23 марта, 19:02

Защитник украинского «Металлиста» и сборной Замбии Мафвента отказался играть с Россией

Даниил Аршавский

Генеральный секретарь Футбольной ассоциации Замбии (FAZ) Рубен Каманга сообщил об отказе защитника украинского «Металлиста» и сборной Замбии Голдена Мафвенты от участия в BetBoom Матче с Россией.

«На матч со сборной России не поедут три футболиста. Двое из них получили повреждение, а еще один не поехал в сборную по другой причине. Это Голден Мафвента из харьковского «Металлиста». Наш тренерский штаб нашел замену игрокам, которые не смогли приехать на этот сбор», — цитирует Камангу Sport24.

BetBoom матч сборной России с Замбией пройдет в Москве 25 марта на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина и начнется в 20.00 по московскому времени.

Источник: Sport24
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
Сборная Замбии по футболу
Сборная России по футболу
ФК Металлист (Харьков)
Читайте также
В «Динамо» уволили главного босса, Карпин - следующий?
Путин выступил на заседании клуба «Валдай». Главное
Банк России меняет внешний облик и номиналы банкнот. Что нужно знать
Гафин покинул пост председателя совета директоров «Динамо»
Сулейманова могли задержать по подозрению в организации убийства экс-главы ФСФО Таля
Шведская лыжница Сван угрожает бойкотом Олимпиады-2026 из-за России
Популярное видео
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Сборная России в 2025 году: матчи и соперники по товарищеским матчам
Умяров и Бевеев — впервые в сборной. Карпин объяснил выбор новичков
Ларин рад вызову Умярова в сборную России: «Своей игрой он доказал, что достоин этого»
Кафанов: «Если понадобится замена вратаря, при первой возможности Бориско получит вызов в сборную России»
Карпин — об отсутствии Мостового в составе сборной России: «Ориентировались на текущее состояние игрока»
Карпин: «Бевеев хорошо проявляет себя в играх за «Балтику», его вызов — логичное следствие»
В «Реал Сосьедад» ответили на вопрос о непопадании Захаряна в окончательный список сборной России
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • С детства за Уралмаш!

    Уже давно прошло опровержение, а у "-Экспресса" это все еще висит в "Выборе читателей")))

    24.03.2025

  • Magurov A

    «Это не так. У меня просто нет визы, поэтому я никуда не могу выезжать, пока не получу ее. Я не отказывался от игры. Конечно, я бы поехал в Россию на товарищеский матч, будь у меня виза», — сказал Мафвента

    24.03.2025

  • werder63

    Не велик баран! Никто бы и заметил, если бы не вы!)))

    24.03.2025

  • bvp

    От каклят у курских свиней уже отрыжка.

    23.03.2025

  • Евгеша Батиков за КПРФ

    ты это из окопа хрюкнул, хрюканина?)))

    23.03.2025

  • Евгеша Батиков за КПРФ

    игрок принадлежит чешскому клубу из второй лиги и находится в аренде у харьковских говнарей))) ну а чо?))) це отличное место, чтобы играть в футбол))) можно было еще в Афганистан поехать к талибам или в Папуа-Новую Гвинею к каннибалам мяч попинать, но зачем?))):smile:

    23.03.2025

  • Pepe

    не велика потеря

    23.03.2025

  • Berkut-7

    Логично, зачем ему свою карьеру портить из-за товарняка сборной, в клубе ему вообще-то зарплату платят

    23.03.2025

    • Сергеев и Обляков не сыграют с Замбией

    Россия — Замбия: время начала матча, во сколько смотреть трансляцию

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости