Защитник украинского «Металлиста» и сборной Замбии Мафвента отказался играть с Россией

Генеральный секретарь Футбольной ассоциации Замбии (FAZ) Рубен Каманга сообщил об отказе защитника украинского «Металлиста» и сборной Замбии Голдена Мафвенты от участия в BetBoom Матче с Россией.

«На матч со сборной России не поедут три футболиста. Двое из них получили повреждение, а еще один не поехал в сборную по другой причине. Это Голден Мафвента из харьковского «Металлиста». Наш тренерский штаб нашел замену игрокам, которые не смогли приехать на этот сбор», — цитирует Камангу Sport24.

BetBoom матч сборной России с Замбией пройдет в Москве 25 марта на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина и начнется в 20.00 по московскому времени.