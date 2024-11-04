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Сегодня, 15:31

Защитник сборной Узбекистана Ашурматов не видит смысла в переходе России под эгиду АФК

Владислав Маслов
Корреспондент
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Защитник казанского «Рубина» и сборной Узбекистана Рустам Ашурматов прокомментировал идею перехода РФС в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

«Думаю, сборная России не нужна в Азиатской конфедерации. Почему? Просто надеюсь, что сборную России будут пускать обратно в Европу. Так что в Азию переходить не надо. А так — сборная России могла бы стать лучшей командой в Азии. У нее есть много хороших и качественных футболистов», — цитирует Ашурматова Sport24.

Российские команды отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года. Ранее неоднократно обсуждался вопрос о переходе под юрисдикцию АФК, но в РФС отклонили данную инициативу.

Президент РФС Александр Дюков. «Встречался с руководителями нескольких европейских федераций, обсуждали возможность игр». Пресс-конференция Дюкова

Источник: Sport24
Сборная России по футболу
ФК Рубин (Казань)
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