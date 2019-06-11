Защитник сборной Сан-Марино Витайоли не знал о существовании Дзюбы до матча с Россией

Защитник сборной Сан-Марино Фабио Витайоли признался, что до матча со сборной России (0:9) в отборочном турнире Евро-2020 не знал о существовании Артема Дзюбы, который сделал покер в этой игре.

— Матч получился невероятно сложным для нас, — цитируют Витайоли "Известия". — У России очень мощная команда, а нам просто не хватило ресурсов, чтобы что-то противопоставить. Кого мог бы выделить в составе россиян? Конечно, Дзюбу. Правда, о его существовании до матча я и не знал.

Сегодня сборная России примет сборную Кипра в Нижнем Новгороде в рамках отборочного турнира Евро-2020. Матч начнется в 21.45 по Москве. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча Россия - Кипр.

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