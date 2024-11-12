Защитник сборной России Пальцев назвал правильным решение играть с Брунеем
Защитник сборной России Валентин Пальцев поделился ожиданиями от товарищеского матча с Брунеем.
— Играть с Брунеем — это правильное решение, — начал Пальцев. — Надеюсь, скоро возобновят отборочные игры и это пригодится.
— Давида Волка правильно вызвали?
— Думаю, это хорошее решение. Он хорошо себя показывает.
— Что знаете о Брунее?
— Честно — ничего.
— Настроены на крупную победу?
— Я просто настроен на победу.
— Впечатления от базы Краснодара?
— Космос. Человек вложил душу.
— А хотели бы здесь оказаться в качестве игрока?
— Когда-нибудь хотел бы.
— Кто из махачкалинского «Динамо» мог бы попасть в сборную следующим?
— Кагермазов.
— Какую посещаемость ждете?
— Жду аншлаг и в Краснодаре, и в Волгограде.
— Что Карпин говорил перед матчем?
— Сказал сыграть на ноль. Определенное количество голов не заказывал, но сказал забить, как можно больше.
Сборная России проведет два товарищеских матча в ноябре: 15-го числа россияне в Краснодаре сыграют с Брунеем, а 19-го встретятся с Сирией в Волгограде.
Все российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.