Лукин: «С Ираном не все получилось сделать. В следующем матче покажем лучшую игру»

Защитник сборной России Матвей Лукин прокомментировал победу над Ираном (2:1) в товарищеском матче.

«Рады, что победили. Отличные эмоции, получил удовольствие. Иран — очень сильная сборная, не все получилось сделать, что хотели. В следующем матче покажем лучшую игру», — сказал Лукин после игры.

14 октября сборная России проведет BetBoom товарищеский матч с Боливией на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина в Москве.