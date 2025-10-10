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10 октября 2025, 22:44

Лукин: «С Ираном не все получилось сделать. В следующем матче покажем лучшую игру»

Александр Абустин
корреспондент

Защитник сборной России Матвей Лукин прокомментировал победу над Ираном (2:1) в товарищеском матче.

«Рады, что победили. Отличные эмоции, получил удовольствие. Иран — очень сильная сборная, не все получилось сделать, что хотели. В следующем матче покажем лучшую игру», — сказал Лукин после игры.

14 октября сборная России проведет BetBoom товарищеский матч с Боливией на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина в Москве.

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Матвей Лукин
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