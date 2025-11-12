Лукин об ошибке Сафонова в матче с Перу: «Все ошибаются. Никто в раздевалке не ждал извинений»

Защитник сборной России Матвей Лукин после BetBoom товарищеского матча с Перу (1:1) прокомментировал ошибку вратаря Матвея Сафонова в концовке встречи и состояние газона на «Газпром Арене».

На 82-й минуте игры Сафонов пропустил гол от форварда перуанцев Алекса Валеры, который пробил из-за пределов штрафной. Голкипер поскользнулся, пытаясь отбить мяч.

— Сафонов что-то сказал в раздевалке, принес извинения?

— Никто не ждал извинений, мы все делаем одно дело. Все ошибаются. Я, если честно, не видел момент. Да, он там не выручил, но Матвей — очень хороший вратарь, очень квалифицированный. Поэтому на него точно ничего вешать не собирались.

— Поле помешало реализовать потенциал?

— Поле — не лучшего качества, это точно. Это было заметно. Все были в одинаковых условиях, так что на это тоже скидывать не хочется. Но то, что это мешало быть быстрее — это да.

Сборная России проведет следующий матч 15 ноября в Сочи против сборной Чили.