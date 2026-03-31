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Литвинов о матче против Мали: «Еще не видел таких высоких игроков. Только в баскетболе или волейболе»

Роман Кольцов
Корреспондент

Защитник сборной России Руслан Литвинов поделился впечатлениями от ничьей с Мали (0:0) в BetBoom товарищеском матче.

— У сборной Мали высокорослые защитники. Приходилось ли вам в карьере играть против таких футболистов?

— Никогда не играл. И футболистов таких высоких я еще не видел, если честно. Только в баскетболе или волейболе.

— Когда разбирали соперника перед игрой, уделяли этому внимание?

— Да. Валерий Георгиевич отмечал, что ребята будут высокие и сильные физически.

Игра Россия — Мали прошла в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». 27 марта российская команда победила Никарагуа (3:1) в товарищеском матче, который состоялся в Краснодаре.

Полузащитник сборной России Иван Обляков не&nbsp;забил пенальти в&nbsp;матче с&nbsp;Мали 31&nbsp;марта.Экспериментальный состав Мали поставил шлагбаум сборной России, а Обляков не забил пенальти
Товарищеские матчи. Сборные. .
31 марта, 20:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Россия
0:0
Мали

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Руслан Литвинов
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