Защитник сборной России Илья Вахания прокомментировал ничью с Перу (1:1) в BetBoom товарищеском матче в Санкт-Петербурге.

— Было такое ощущение, что сборная России не проснулась?



— Не было такого. Выкладывались на поле, бегали. Наверное, было тяжеловато из-за состояния газона... Мяч дробило. Перу — хорошая команда, но мы должны были побеждать при своих болельщиках.



— Сказались ли на игре сборной слухи об уходе Карпина из «Динамо»?



— Нет, никаких изменений. Карпин — прекрасный специалист.

Следующий матч сборная России проведет 15 ноября, в субботу, против Чили в Сочи.