Сегодня, 23:22

Вахания — о ничьей с Перу: «Было тяжеловато из-за состояния газона, мяч дробило»

Вахания подвел итоги матча с Перу
Максим Слекишин
корреспондент

Защитник сборной России Илья Вахания прокомментировал ничью с Перу (1:1) в BetBoom товарищеском матче в Санкт-Петербурге.

— Было такое ощущение, что сборная России не проснулась?

— Не было такого. Выкладывались на поле, бегали. Наверное, было тяжеловато из-за состояния газона... Мяч дробило. Перу — хорошая команда, но мы должны были побеждать при своих болельщиках.

— Сказались ли на игре сборной слухи об уходе Карпина из «Динамо»?

— Нет, никаких изменений. Карпин — прекрасный специалист.

Следующий матч сборная России проведет 15 ноября, в субботу, против Чили в Сочи.

Товарищеские матчи. Сборные. .
12 ноября, 20:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Россия
1:1
Перу
Сборная Перу по футболу
Сборная России по футболу
Илья Вахания
Материалы сюжета: Сборная России в 2025 году: матчи и соперники по товарищеским матчам
«Если бы сейчас шел отбор, может, Сафонов бы и не играл». Карпин — о ничьей с Перу
Головин о ничьей с Перу: «Нас подвела реализация. Соперник точно был сильнее нас физически»
Лукин об ошибке Сафонова в матче с Перу: «Все ошибаются. Никто в раздевалке не ждал извинений»
Карпин: «Если бы нога у Сафонова не поехала, то гола Перу бы не было»
Сергеев — о ничьей сборной России с Перу: «Поле было не самого хорошего качества, но нельзя на него ссылаться»
Карпин о матче против Перу: «Расслабона не было, не хватало скорости. Ничья не вытекала из игры»
Takayama

