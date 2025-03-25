Дивеев: «Все в сборной получают удовольствие»

Защитник сборной России Игорь Дивеев прокомментировал игре форварда Максима Глушенкова в BetBoom товарищеском матче с Замбией (5:0). Нападающий «Зенита» оформил хет-трик в игре.

— Последние матчи Максима Глушенкова в «Зените» складываются тяжело. Оправдался он сегодня?

— Он показал это своими забитыми мячами. Все нормально.

— Он говорил, что он кайфует в сборной. Проявляется это на тренировках, играх?

— Когда собиралась сборная с Валерием Георгиевичем, сказали, что мы будем играть в футбол, а не закрываться от команд и стоять в обороне при схеме 5-4-1. Какой бы соперник не был, мы будем стараться выходить из под прессинга и играть в свой футбол. Поэтому все, кто приезжают в сборную, получают удовольствие. Мы должны играть, никого не бояться.

(Дарик Агаларов)