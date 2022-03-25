Джикия: «Сборная тренируется непонятно для чего? Мы тренируемся, чтобы потом быть готовыми»

Джикия заявил, что сборная России тренируется для того, чтобы потом быть готовыми к матчам

Защитник сборной России Георгий Джикия рассказал, как проходят тренировочные сборы команды.

— Вчера должны были бы играть с Польшой. Думали об этом?

— Готовились долгое время. Но уже все случилось. От нас ничего не зависело.

Почему мы тренируемся непонятно для чего сейчас? Мы тренируемся для того, чтобы потом быть готовыми.

— Карпин сказал, что на этих сборах удалось сделать полноценные тренировки. Заметил различие?

— Не было официальных игр, поэтому тренировки были более спокойными. Я доволен этим недельным циклом.