Джикия — о товарищеских матчах: «Спокойно делаем свою работу и будем стараться становиться лучше»

Защитник «Спартака» и сборной России Георгий Джикия подвел итоги товарищеского матча с Узбекистаном (0:0).

— Понятное дело, что хотелось выиграть и порадовать всех болельщиков, но 0:0 — тоже хороший результат, играли на выезде. Поэтому давайте как-то позитивно на все смотреть. Болельщики начнут критиковать? Это не в первый раз. К этому все готовы. Не буду говорить, что сейчас идет перестройка в команде, новые люди, дебютанты в первой игре, их было 6, сегодня был Руслан Литвинов. Это касается только нас. Мы с этим справимся и будем от игры к игре прибавлять, быстрее друг к другу притираться, впитывать все, что будет нам подсказывать тренерский штаб, которому мы доверяем. Все идет своим чередом, спокойно. Время нам тоже позволяет. Все прекрасно знают, что долгое время не будет ничего официального. Спокойно делаем свою работу и будем стараться становиться лучше.

— Что скажете по поводу поля?

— Для всех оно было одинаковое. И мяч был одинаковый, хоть и первый раз им играли. Поэтому говорить, что что-то неровное, искусственное, особо смысла нет. У нас тоже есть стадионы в чемпионате, где есть искусственные поля, не совсем хорошего качества трава. Это бывает. Комментировать особо не хочется.

— Были ли персональные установки играть против Шомуродова?

— Понятное дело, что его больше всех знаем из сборной. Его еще помню по «Ростову», когда друг против друга играли. Хороший и качественный футболист. Конечно, именно для защитников он сегодня заслуживал пристального внимания. Все прекрасно знаем, где он играет. В принципе сегодня это была такая товарищеская, контрольная игра. Ему от души удачи в команде и сборной, потому что хороший парень.