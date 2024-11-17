Круговой об игре с Брунеем: «Спасибо болельщикам, которые гнали нас вперед. Нам было очень приятно»

Защитник ЦСКА и сборной России Данил Круговой в комментарии для «СЭ» поблагодарил болельщиков за матч против Брунея (11:0).

«Хочу поблагодарить руководство «Краснодара» за условия для футболистов. В таких условиях сделано все, чтобы развиваться. Спасибо болельщикам, которые пришли на стадион, гнали нас вперед. Нам было очень приятно», — сказал Круговой «СЭ».

15 ноября россияне в Краснодаре провели матч против Брунея. Встреча завершилась со счетом 11:0 в пользу команды Карпина.

Товарищеская игра между сборными России и Сирии состоится 19-го числа на «Волгоград Арене». Начало — в 19.30 по московскому времени.