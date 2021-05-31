Защитник сборной Польши: «Хорошо знаю, как Черчесов работает с командой»
Защитник сборной Польши Бартош Берешиньский рассказал о настрое на товарищеский матч против команды России.
«Хорошо знаю главного тренера сборной России Станислава Черчесова, с которым пересекались в «Легии». Хорошо знаю, как он работает с командой, как подбирает футболистов под свою философию игры. Сборная России — интересная команда, ее сила заключается в сплоченности.
В ней нет громких имен, которые были бы хорошо известны в Европе. Но это хорошая команда, которая будет прекрасно подготовлена физически. Она будет играть агрессивно и наверняка опробует тактические наработки в рамках подготовки к Евро», — приводит слова защитника ТАСС.
Черчесов с 2015 по 2016 год тренировал варшавскую «Легию», за которую выступал Берешиньский. Сейчас футболист представляет итальянскую «Сампдорию».
Телеканал «РЕН ТВ» покажет в прямом эфире товарищеский матч сборных России и Польши, который пройдет во Вроцлаве (Польша). Трансляция встречи начнется во вторник, 1 июня, в 21.45 (мск).
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