Защитник сборной Польши: «Хорошо знаю, как Черчесов работает с командой»

Защитник сборной Польши Бартош Берешиньский рассказал о настрое на товарищеский матч против команды России.

«Хорошо знаю главного тренера сборной России Станислава Черчесова, с которым пересекались в «Легии». Хорошо знаю, как он работает с командой, как подбирает футболистов под свою философию игры. Сборная России — интересная команда, ее сила заключается в сплоченности.

В ней нет громких имен, которые были бы хорошо известны в Европе. Но это хорошая команда, которая будет прекрасно подготовлена физически. Она будет играть агрессивно и наверняка опробует тактические наработки в рамках подготовки к Евро», — приводит слова защитника ТАСС.

Черчесов с 2015 по 2016 год тренировал варшавскую «Легию», за которую выступал Берешиньский. Сейчас футболист представляет итальянскую «Сампдорию».

Телеканал «РЕН ТВ» покажет в прямом эфире товарищеский матч сборных России и Польши, который пройдет во Вроцлаве (Польша). Трансляция встречи начнется во вторник, 1 июня, в 21.45 (мск).