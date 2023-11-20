Защитник сборной Кубы Пьедра назвал лучшего российского футболиста

Защитник сборной Кубы Йосель Пьедра в разговоре с «СЭ» назвал лучшего российского футболиста.

— Что вы знаете о сборной России?

— Очень давно не слышал о сборной России из-за политических проблем, в которые она была вовлечена. Знаю только, что это европейская команда, которая выступает на самом высоком уровне. Кстати, вы всегда играете с лучшими на чемпионатах мира или в еврокубках.

— Можете ли вы тогда выделить одного игрока из сборной России?

— Футболист, которого я знаю лучше всего, это игрок из французского «Монако» — Головин.

Товарищеский матч Россия — Куба состоится в понедельник, 20 ноября в Волгограде. Начало игры — в 19.30 мск.