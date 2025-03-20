Футболист Гренады назвал остров лучшим местом для жизни: «Там очень безопасно»

Защитник сборной Гренады Брэди Чарльз в разговоре с «СЭ» назвал остров лучшим местом для жизни.

«У нас очень много футбольных полей. Я жил там двадцать лет и был на многих. Гренада — лучшее место для жизни. Там очень безопасно», — сказал Чарльз «СЭ».

Гренада 19 марта проиграла сборной России (0:5) в товарищеском матче, который прошел в Москве.

25 марта команда под руководством Валерия Карпина проведет BetBoom Матч Сборной России с Замбией. Начало — в 20.00 мск.