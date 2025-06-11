Защитник сборной Белоруссии пожелал российским футболистам вернуться на международные турниры: «Спорт — вне политики»

Защитник сборной Белоруссии Сергей Политевич поделился с «СЭ» мнением об отстранении российских клубов и сборных от международных турниров.

Во вторник, 10 июня, сборная России победила Белоруссию (4:1) в BetBoom товарищеском матче.

— Как вам уровень сборной России?

— Это хороший соперник. Россияне доказывают, что у них есть много качественных футболистов. Кого ни поставь, все играют лидирующую роль. Но все равно сложно сравнивать по уровню сборную России с европейскими командами. Все-таки накал в официальных турнирах другой. У сборной России давно этого накала нет. Но это команда хорошего уровня.

— Россия сейчас не играет на международных турнирах. Что вы об этом думаете?

— Это глобальный вопрос. Но спорт должен быть вне политики. Пускай там разбираются... А сборной России я желаю как можно быстрее вернуться к официальным играм.

Российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.