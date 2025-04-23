Вахания о вызове в сборную: «В одном матче за Россию забил и отдал больше, чем за весь сезон в «Ростове»

Защитник «Ростова» Илья Вахания рассказал, как отнесся к вызову в сборную России и участии в товарищеском матче против Замбии (5:0).

— В последнем матче за сборную России вы забили гол в ворота Замбии и сделали голевую передачу. Какие эмоции испытали?

— Самые особенные. Даже не ожидал такого от себя. Я за сезон столько забиваю и отдаю передач. В этом даже этого еще не сделал. А тут в одном матче смог (смеется). Очень приятно. Хотя мне как защитнику еще приятнее было то, что мы не пропустили ни одного гола во встрече с крепким соперником. У Замбии хорошая линия нападения, против нее было интересно играть.

— Это был ваш первый домашний матч за сборную. Как атмосфера?

— Прекрасная. Почти полные трибуны — всегда приятно играть при такой поддержке болельщиков.

Матч против Замбии стал для Вахании вторым в составе сборной России. Футболист дебютировал за национальную команду в июле 2024 года в игре против Белоруссии (4:0).

(Алексей Фомин)