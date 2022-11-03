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Защитник «Ростова» Мелехин о попадании в расширенный состав сборной России: «Пока не понял, что произошло»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Защитник «Ростова» Виктор Мелехин поделился эмоциями от попадания в расширенный состав сборной России на товарищеский матч с Таджикистаном.

«Пока что я только попал в расширенный список. Конечно, рад, но еще особо не понял, что произошло. Только мама набрала. С ней поговорил, но до конца не осознал. Все равно это добавляет мотивации показывать себя в оставшихся двух матчах в чемпионате России лучше», — приводит «РБ Спорт» слова Мелехина.

В сезоне-2022/23 18-летний Мелехин принял участие в 15 матчах «Ростова» во всех турнирах и не отличился результативными действиями.

Сборная России объявила расширенный состав на игру с Таджикистаном в четверг, 3 ноября. В список попали 37 футболистов. Окончательный состав будет обнародован позднее.

Матч Таджикистан — Россия состоится 17 ноября в Душанбе.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/viktor-melehin-o-vy-zove-v-sbornuyu-rossii-poka-ne-ponyal-chto-proizoshlo/
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