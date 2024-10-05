Лангович: «Для меня вызов в сборную — огромная честь»

Защитник «Ростова» Андрей Лангович поделился мнением о попадании в расширенный состав сборной России на октябрьский учебно-тренировочный сбор.

«Хочу работать и доказывать на поле, что заслуживаю попадания в сборную. Мое включение в расширенный список — лишняя мотивация проявить себя еще сильнее. Для меня вызов в сборную — огромная честь. Ты представляешь страну. Ради этого и хочется работать», — цитирует Ланговича Sport24.

21-летний россиянин в этом сезоне забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи в 14 матчах за «Ростов».