Лангович — о сопернике сборной: «Без разницы, с кем играть: медиалига это или кто-то другой»

Защитник «Ростова» Андрей Лангович в комментарии для «СЭ» высказался о возможном матче сборной России против сборной Медиалиги.

«Для меня, как для футболиста, вообще без разницы, с кем играть: Медиалига это или кто-то другой. Без разницы. У нас же, у футболистов, не будут спрашивать. С кем скажут — с теми и сыграем. Лично я в этом проблемы не вижу», — сказал Лангович «СЭ».

Как ранее сообщал «СЭ», октябрьский сбор национальной сборной по футболу будет отменен, если РФС не сможет найти для команды хотя бы одного соперника для товарищеского матча.

(Дарик Агаларов)