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Сегодня, 09:15

Защитник «Краснодара» Гонсалес заявил, что хочет сыграть за сборную Уругвая против России

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Уругвайский защитник «Краснодара» Джованни Гонсалес высказался о возможности сыграть против национальной команды России в составе своей сборной.

Ранее президент Уругвайской футбольной ассоциации Игнасио Алонсо сообщил, что товарищеский матч против сборной России может пройти осенью 2025 года.

«Конечно, я бы хотел, чтобы такой матч состоялся. Сборная России — отличный соперник, там есть сильные игроки. Уверен, что для нашей сборной этот матч не будет легким», — сказал Гонсалес.

Защитник перешел в «Краснодар» из испанской «Мальорки» минувшим летом, подписав с российским клубом контракт до лета 2027 года.

Источник: РБ Спорт
Сборная России по футболу
Сборная Уругвая по футболу
ФК Краснодар
Джованни Гонсалес
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