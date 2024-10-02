Защитник «Химок» Джикия: «С удовольствием сыграл бы со сборной России»

Защитник «Химок» Георгий Джикия заявил, что хотел бы сыграть в составе подмосковной команды против сборной России.

Ранее бизнесмен Туфан Садыгов, имеющий отношение к «Химкам», заявил о готовности провести товарищеский матч против национальной команды в октябрьскую паузу.

«Положительно оцениваю любую игру, которая будет у «Химок». С удовольствием сыграл бы со сборной России», — сказал Джикия.

7 октября в подмосковном Новогорске стартует учебно-тренировочный сбор национальной команды. Соперники сборной пока не названы.