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Арсен Адамов: «Всегда рад приезжать в сборную»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Защитник сборной России Арсен Адамов прокомментировал выступления национальной команды в период отстранения от международных турниров.

«Понятно, что хочется участвовать в официальных соревнованиях, но мы принимаем ситуацию такой, какая она есть. Я всегда рад приезжать в сборную, независимо от обстоятельств», — цитирует Адамова «РБ Спорт».

15 ноября сборная России в Краснодаре разгромила Бруней (11:0). Победа стала крупнейшей в истории национальной команды. 19 ноября команда Валерия Карпина в Волгограде встретится со сборной Сирии.

Источник: «РБ Спорт»
Арсен Адамов
Футбол
Сборная России по футболу
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