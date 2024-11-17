Арсен Адамов: «Всегда рад приезжать в сборную»
Защитник сборной России Арсен Адамов прокомментировал выступления национальной команды в период отстранения от международных турниров.
«Понятно, что хочется участвовать в официальных соревнованиях, но мы принимаем ситуацию такой, какая она есть. Я всегда рад приезжать в сборную, независимо от обстоятельств», — цитирует Адамова «РБ Спорт».
15 ноября сборная России в Краснодаре разгромила Бруней (11:0). Победа стала крупнейшей в истории национальной команды. 19 ноября команда Валерия Карпина в Волгограде встретится со сборной Сирии.
Источник: «РБ Спорт»
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