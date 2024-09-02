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Сегодня, 17:51

Защитник «Ахмата» Адамов получил вызов в сборную России

Алина Савинова
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Арсен Адамов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Защитник «Ахмата» Арсен Адамов получил приглашение в сборную России для участия в тренировочном сборе и товарищеских матчах, сообщает пресс-служба грозненского клуба.

«Желаем удачи!» — говорится в заявлении грозненцев.

Ранее стало известно, что защитник ЦСКА Игорь Дивеев и Александр Солдатенков из «Крыльев Советов» покинули расположение национальной команды по медицинским причинам. Вместо них на тренировочный сбор был вызван защитник «Динамо» Махачкала Валентин Пальцев. Он стал первым игроком в истории команды, получившим приглашение в сборную России.

Российские футболисты проведут товарищеские матчи с Вьетнамом и Таиландом, которые пройдут 5 и 7 сентября в Ханое.

Источник: https://t.me/akhmatgrozny/7597
Арсен Адамов
Футбол
Сборная России по футболу
ФК Ахмат
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