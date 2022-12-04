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Сегодня, 15:52

Салихова: «Большие сомнения, что все участники АФК будут нам рады»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова прокомментировала возможный переход РФС в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК).

«Переход российских команд в Азию? Большие сомнения, что все участники Азиатской конфедерации будут нам рады. К тому же нельзя забывать про дорогостоящие перелеты», — приводит слова Салиховой «РБ Спорт».

Ранее президент РФС Александр Дюков заявил, что организация рассмотрит вариант с возможным переходом в АФК на ближайшем исполкоме.

В начале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в международных турнирах.

Источник: РБ Спорт

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⚽ Футбол. ЧМ
Франция
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Ф1(-1.5)

32%

1.92

ТБ 2.5

25%

1.86

Обе забьют - да

19%

2.45
⚽ Футбол. ЧМ
Англия
Сенегал

ИТБ1 (1.5)

24%

1.90

Обе забьют - да

22%

2.44

ИТБ2 (0.5)

16%

1.96
⚽ Футбол. ЧМ
Аргентина 2
Австралия 1
Матч завершен

Ф1(-1.5)

34%

1.77

ТБ 2.5

28%

1.93

Обе забьют - нет

21%

1.45
РФС
Сборная России по футболу
Зарема Салихова
3
15
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