Салихова о сборной России: «Грустно, что этот талантливый состав будет играть не с лучшими командами»

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала окончательный список национальной команды на мартовских сборах.

«Рада за парней, кто недавно получил место в сборной. И очень грустно, что этот талантливый состав будет играть не с лучшими сборными Европы», — приводит слова Салиховой Sport24.

17 марта пресс-служба сборной России опубликовала список из 29 футболистов, которые поучаствуют в учебно-тренировочном сборе в Новогорске с 19 по 28 марта.