Зарема Салихова назвала идеального тренера для сборной России

Супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова рассказала, какого тренера считает идеальным для сборной России.

«Доменико Тедеско — идеальный вариант для сборной», — написала у себя в Telegram-канале Салихова.

Ранее сегодня, 29 июня журналист Нобель Арустамян заявил, что нынешний главный тренер сборной России Станислав Черчесов может покинуть свой пост после внеочередного заседания исполкома РФС, который состоится завтра, 30 июня. Российская команда под руководством Черчесова заняла последнее, 4-е место в группе B на Евро-2020 и не смогла выйти в плей-офф турнира.

Доменико Тедеско работал главным тренером «Спартака» в период с октября 2019 года по май 2021 года. Немецкий специалист покинул клуб по окончании срока контракта. В сезоне-2020/21 красно-белые заняли второе место в Тинькофф РПЛ.