Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 10:34

Зара исполнит гимн России перед матчем сборной России с Брунеем

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Певица Зара.
Фото Global Look Press

Заслуженная артистка России Зара исполнит гимн страны перед товарищеским матчем национальной команды со сборной Брунея, сообщает ТАСС со ссылкой на департамент мероприятий РФС.

Сборная России проведет товарищеский матч с Брунеем 15 ноября в Краснодаре. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

Перед матчем с россиянами новым главным тренером сборной Брунея был назначен бразилец Винисиус Соарес, сменивший на этой должности шотландского специалиста Джейми Макаллистера.

Футболисты сборной России в&nbsp;матче против Сербии (4:0). 21&nbsp;марта 2024 года. Бруней привезет на игру с Россией второй состав. Почти все — непрофессионалы с другой работой

Футбол
Сборная Брунея по футболу
Сборная России по футболу
Читайте также
ФСБ пресекла попытку теракта по заданию СБУ на ж/д путях около Балаклавской ТЭС
В ВТБ выявили новую схему мошенников для взлома аккаунтов на госсервисах
Тренер из Косово ударил восьмилетнюю дочь после поражения на чемпионате Европы
СМИ допустили массовую депортацию мигрантов в первый день президентства Трампа
Бывший президент «Анкарагюджю» получил тюремный срок за нападение на судью
Ови побьет рекорд результативности НХЛ Гретцки уже в феврале?
Популярное видео
«Динамо» (Москва) — «Пари НН»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Факел»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 10 ноября
«Родина» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 9 ноября
«Торпедо» — «Енисей»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Балтика»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Арсенал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Сочи»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Реал» — «Милан»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«ПСВ» — «Жирона»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
Олег Романцев: «Постоянное доминирование «Зенита» — плохо для РПЛ»
«Динамо» (Москва) — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Сборная России: матчи и соперники в ноябре — команды и состав
Сборная Сирии в полном составе соберется в Волгограде 13 ноября
Игроки «Спартака» и ЦСКА приехали в сборную России вместе
Сборная Брунея сменила тренера перед товарищеским матчем с Россией
Игроки сборной России поздравили Лантратова с днем рождения
В «Атланте» сообщили, что Миранчук отправился в расположение сборной России
Россия — Сирия: дата и время начала товарищеского матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Сборная Сирии в полном составе соберется в Волгограде 13 ноября

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости