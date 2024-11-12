Зара исполнит гимн России перед матчем сборной России с Брунеем

Заслуженная артистка России Зара исполнит гимн страны перед товарищеским матчем национальной команды со сборной Брунея, сообщает ТАСС со ссылкой на департамент мероприятий РФС.

Сборная России проведет товарищеский матч с Брунеем 15 ноября в Краснодаре. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

Перед матчем с россиянами новым главным тренером сборной Брунея был назначен бразилец Винисиус Соарес, сменивший на этой должности шотландского специалиста Джейми Макаллистера.