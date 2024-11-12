Зара исполнит гимн России перед матчем сборной России с Брунеем
Заслуженная артистка России Зара исполнит гимн страны перед товарищеским матчем национальной команды со сборной Брунея, сообщает ТАСС со ссылкой на департамент мероприятий РФС.
Сборная России проведет товарищеский матч с Брунеем 15 ноября в Краснодаре. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.
Перед матчем с россиянами новым главным тренером сборной Брунея был назначен бразилец Винисиус Соарес, сменивший на этой должности шотландского специалиста Джейми Макаллистера.
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