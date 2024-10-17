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Сегодня, 11:20

Замбия ведет переговоры с РФС о товарищеском матче со сборной России

Артем Бухаев
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Андрей Мостовой (слева) и Александр Головин (справа).
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Директор Министерства молодежи и спорта Замбии Джон Чибвана Зулу в комментарии для «СЭ» высказался о возможном матче против сборной России.

— Мы обсуждали возможность проведения матча товарищеского матча со сборной России. Переговоры еще продолжаются. Мы готовы сыграть как в конце 2024 года, так и в 2025. Пока точной даты нет. Рассматриваем вариант, при котором российская команда приедет в Замбию, а потом наша в Россию. Пока ведем переговоры. Учтите, что мы очень хороши в футболе! Ха-ха, — сказал Чибвана «СЭ».

Ранее «СЭ» сообщал о договоренности РФС по проведению матчей с Брунеем и Сирией в период ноябрьского сбора.

В октябре команда Валерия Карпина не провела ни одной контрольной игры из-за отсутствия соперников.

Сборная Замбии по футболу
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