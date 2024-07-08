Захарова — о ЧМ-2018 в России: «Всю жизнь буду благодарна нашей сборной за эти моменты настоящего торжества»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в разговоре с «СЭ» не исключила, что посетит один из будущих матчей национальной сборной России по футболу.

«Я не являюсь профессиональным болельщиком. Помню свои эмоции, когда наши играли те легендарные матчи чемпионата мира 2018 года, и когда мы все выходили на улицу, я в том числе, с флагами. Всю жизнь буду благодарна нашей сборной по футболу за эти уникальные моменты какого-то настоящего торжества, настоящей радости. Почему нет, может быть приду еще на футбол», — сказала Захарова «СЭ».

На ЧМ-2018 сборная России дошла до 1/4 финала, в которой уступила хорватам (2:2, пенальти — 3:4). В 1/8 финала национальный коллектив переиграл испанцев (1:1, пенальти — 4:3).

Российские клубы и сборные с февраля 2022 года отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.