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Заболотный вызван в сборную впервые за два года

13:13
Антон Заболотный. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Антон Заболотный. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил о том, что вызовет нападающего «Сочи» Антона Заболотного на ноябрьские матчи национальной команды.

— Мы еще две недели назад заметили, что Заболотный забивает, — сказал в эфире «Матч ТВ» Черчесов. — Будет ли он в завтрашнем списке? Да.

В сезоне-2020/21 Заболотный провел 13 матчей за «Сочи», на его счету 3 гола и 1 результативная передача. В последний раз 29-летний форвард привлекался в сборную России два года назад, в ноябре 2018 года.

В ноябре сборная России проведет три матча: контрольный против Молдавии (12 ноября) и две встречи в рамках Лиги наций против Турции (15 ноября) и Сербии (18 ноября). Все три встречи пройдут на выезде.

Дополнительная информация:

https://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI1263470_Cherchesov_v_efire_Match_TV_objavil_chto_Anton_Zabolotnyj_budet_vyzvan_na_blizhajshije_matchi_sbornoj_Rossii

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи в ноябре-2020




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