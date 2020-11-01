Заболотный вызван в сборную впервые за два года

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил о том, что вызовет нападающего «Сочи» Антона Заболотного на ноябрьские матчи национальной команды.

— Мы еще две недели назад заметили, что Заболотный забивает, — сказал в эфире «Матч ТВ» Черчесов. — Будет ли он в завтрашнем списке? Да.

В сезоне-2020/21 Заболотный провел 13 матчей за «Сочи», на его счету 3 гола и 1 результативная передача. В последний раз 29-летний форвард привлекался в сборную России два года назад, в ноябре 2018 года.

В ноябре сборная России проведет три матча: контрольный против Молдавии (12 ноября) и две встречи в рамках Лиги наций против Турции (15 ноября) и Сербии (18 ноября). Все три встречи пройдут на выезде.