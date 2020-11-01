Заболотный вызван в сборную впервые за два года
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил о том, что вызовет нападающего «Сочи» Антона Заболотного на ноябрьские матчи национальной команды.
— Мы еще две недели назад заметили, что Заболотный забивает, — сказал в эфире «Матч ТВ» Черчесов. — Будет ли он в завтрашнем списке? Да.
В сезоне-2020/21 Заболотный провел 13 матчей за «Сочи», на его счету 3 гола и 1 результативная передача. В последний раз 29-летний форвард привлекался в сборную России два года назад, в ноябре 2018 года.
В ноябре сборная России проведет три матча: контрольный против Молдавии (12 ноября) и две встречи в рамках Лиги наций против Турции (15 ноября) и Сербии (18 ноября). Все три встречи пройдут на выезде.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI1263470_Cherchesov_v_efire_Match_TV_objavil_chto_Anton_Zabolotnyj_budet_vyzvan_na_blizhajshije_matchi_sbornoj_Rossii