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27 марта, 23:05

Игрок сборной Никарагуа, забивший Сафонову: «Это лучший гол в жизни, буду помнить об этом»

Артем Бухаев
Корреспондент

Игрок сборной Никарагуа Оскар Асеведо прокомментировал «СЭ» свой гол в ворота сборной России в Betboom матче в Краснодаре (1:3).

«Это лучший гол в моей жизни. Забить вратарю «ПСЖ»... Это оставит впечатляющие воспоминания. Мы все знаем уровень Матвея Сафонова, его клуб. Буду помнить об этом голе, увезу эти воспоминания с собой», — сказал Асеведо «СЭ».

Счет на третьей минуте открыл Лечи Садулаев. Спустя 13 минут гости сравняли счет благодаря голу Асеведо после удара из-за штрафной. В конце первого тайма Константин Тюкавин с пенальти вывел сборную России вперед. На 83-й минуте третий гол сборной России забил Александр Головин.

Сборная России обыграла Никарагуа (3:1) в&nbsp;Краснодаре 27&nbsp;марта.Ошибка Сафонова не помешала России начать год с победы. У Головина в марте три гола за клуб и сборную

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Матвей Сафонов
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