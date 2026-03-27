Игрок сборной Никарагуа, забивший Сафонову: «Это лучший гол в жизни, буду помнить об этом»

Игрок сборной Никарагуа Оскар Асеведо прокомментировал «СЭ» свой гол в ворота сборной России в Betboom матче в Краснодаре (1:3).

«Это лучший гол в моей жизни. Забить вратарю «ПСЖ»... Это оставит впечатляющие воспоминания. Мы все знаем уровень Матвея Сафонова, его клуб. Буду помнить об этом голе, увезу эти воспоминания с собой», — сказал Асеведо «СЭ».

Счет на третьей минуте открыл Лечи Садулаев. Спустя 13 минут гости сравняли счет благодаря голу Асеведо после удара из-за штрафной. В конце первого тайма Константин Тюкавин с пенальти вывел сборную России вперед. На 83-й минуте третий гол сборной России забил Александр Головин.