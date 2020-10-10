Нападающий сборной России Артем Дзюба рассказал, как проходит подготовка к матчу Лиги наций против Турции.

— У нас была теория. Мы проанализировали все, что произошло. Сделали работу над ошибка, смотрим в будущее, впереди — непростой соперник. Ждем матча, так как результат нас не устроил.

В любом случае, забить Германии три гола — это дорогого стоит. Вечером будет теория по Турции. Будем знать — что, где и как. Готовимся к Турции. Они в очень хорошей форме. Стали сильнее с момента последней встречи. Ждем интересного матча и всех просим нас поддержать. (Наталья Юрина)