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«Забить Германии три гола — это дорогого стоит». Дзюба — о силе сборной Турции

13:40
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Нападающий сборной России Артем Дзюба рассказал, как проходит подготовка к матчу Лиги наций против Турции.

— У нас была теория. Мы проанализировали все, что произошло. Сделали работу над ошибка, смотрим в будущее, впереди — непростой соперник. Ждем матча, так как результат нас не устроил.

В любом случае, забить Германии три гола — это дорогого стоит. Вечером будет теория по Турции. Будем знать — что, где и как. Готовимся к Турции. Они в очень хорошей форме. Стали сильнее с момента последней встречи. Ждем интересного матча и всех просим нас поддержать. (Наталья Юрина)

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи в октябре-2020




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