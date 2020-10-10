«Забить Германии три гола — это дорогого стоит». Дзюба — о силе сборной Турции
Нападающий сборной России Артем Дзюба рассказал, как проходит подготовка к матчу Лиги наций против Турции.
— У нас была теория. Мы проанализировали все, что произошло. Сделали работу над ошибка, смотрим в будущее, впереди — непростой соперник. Ждем матча, так как результат нас не устроил.
В любом случае, забить Германии три гола — это дорогого стоит. Вечером будет теория по Турции. Будем знать — что, где и как. Готовимся к Турции. Они в очень хорошей форме. Стали сильнее с момента последней встречи. Ждем интересного матча и всех просим нас поддержать. (Наталья Юрина)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.