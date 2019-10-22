Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью «СЭ» поделился мнением о защитнике «Спартака» Илье Кутепове. На чемпионате мира-2018 он был игроком основного состава.

— Он постепенно набирает форму, — отметил Черчесов. — С «Краснодаром», например, уже сыграл неплохо. Мы этого футболиста знаем, Илья с нами провел много времени, многое сделал для сборной. Но за прошлые заслуги не можем приглашать в команду.

— На ЧМ Кутепов выглядел прекрасно. Что именно надо сделать, чтобы защитник играл так же?

— Дело не во мне, а в нас. И не забывайте, что Илья выходил на поле рядом с Игнашевичем, затем получил несколько травм и выбыл из определенного ритма. (Дмитрий Симонов, Дмитрий Зеленов)

Полностью интервью Станислава Черчесова — здесь