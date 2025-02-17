Футбол
Сборная России
Новости
Статьи Фото Видео Все материалы Команда
Уведомления
Главная
Футбол
Сборная России

17 февраля 2025, 09:30

Юсупов рассказал, как получил вызов на Евро-2016 во время отпуска

Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола

Бывший полузащитник «Динамо», «Зенита» и сборной России Артур Юсупов в интервью «СЭ» рассказал, как получил вызов на чемпионат Европы-2016 во время отпуска.

— В 2016-м ты заменил Игоря в заявке сборной России на Евро и узнал об этом в отпуске.

— Это тоже запутанная история. Мы провели последний матч в сезоне — против «Динамо». В «Зените» было пять человек, которые стабильно вызывались в сборную России: Шатов, Кокорин, Дзюба, Смольников, Лодыгин. Но экипировку выдали еще и мне. Я спросил у администратора: «А мне-то зачем? Я тоже еду?» Он ответил: «Да». Я такой: «Ну класс». Хотя даже не рассчитывал — уже в отпуск билеты купил. Но уехал домой радостный. Позвонил всем близким, рассказал — за меня все порадовались. Вечером публикуют список — и меня в нем нет.

— Зато в отпуск улетел.

— Причем во Францию. Даже пошел на матч, в котором Денисов травмировался. В итоге меня вызывают, а у меня ни экипировки, ни бутс — вообще ничего нет. Максимум кроссовки, чтобы побегать. Хотя я вообще не тренировался: в отпуске обычно две недели расслабляюсь, а потом начинаю работать. И вот спустя эти две недели еду в команду, которая все это время готовилась к Евро и уже на ходу.

Приезжаю в отель в 9 утра. В 10 — отъезд на тренировку. Экипировку мне выдали, бутсы взял у Нойштедтера — на полразмера меньше. У меня ноги не сгибались! Но самое смешное: после каждой тренировки два игрока шли на интервью. Позвали меня, а с меня пот градом! Не останавливаясь. Стою на интервью — потею. Захожу в автобус — то же самое. Подходит Слуцкий: «Да хорош потеть — тренировка час назад закончилась!» Из меня, видимо, после отпуска все выходило. Первые дни было ужас как тяжело. Но втянулся и за пять-шесть дней набрал форму.

Станислав Черчесов и&nbsp;Артур Юсупов.«Когда ушел из «Динамо», мы с Черчесовым первое время даже не здоровались...» Откровенное интервью Юсупова

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Артур Юсупов
Сборная России по футболу
Чемпионат Европы по футболу
Читайте также
ИИ стремительно выходит на биржу. Что может пойти не так
Шесть лет спустя. По делу об убийстве отца гонщика «Формулы-1» Петрова произошли громкие аресты
Минобрнауки уточнило список документов для поступления в вузы
Фигуристка Мишина выходит замуж за баскетболиста Пушнякова
Что произошло за ночь 19 июня. Главное
СКА дает 80 млн Бардакову и скупает игроков «Северстали», а «Спартак» наварился на Хабаровске. Главные трансферные новости КХЛ на 18 июня
Популярное видео
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Лига наций. Россия — Сербия: трансляция
Лига наций. Россия — Сербия: трансляция
Лига наций. Россия уступила Чехии и сыграет за бронзу
Лига наций. Россия уступила Чехии и сыграет за бронзу
Лига наций. 1/2 финала. Россия — Чехия: трансляция
Лига наций. 1/2 финала. Россия — Чехия: трансляция
Россия в полуфинале Лиги наций сыграет с Чехией
Россия в полуфинале Лиги наций сыграет с Чехией
Лига наций-2026. Россия — Италия: трансляция
Лига наций-2026. Россия — Италия: трансляция
Россия — в полуфинале Лиги наций
Россия — в полуфинале Лиги наций
Лига наций. Россия — Турция — трансляция
Лига наций. Россия — Турция — трансляция
Лига наций-2026. Россия — Тунис — 21:0!
Лига наций-2026. Россия — Тунис — 21:0!
Лига наций-2026. Россия — Тунис: прямой эфир
Лига наций-2026. Россия — Тунис: прямой эфир
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Фрайбург» — «Астон Вилла»: Лига Европы, финал, видеообзор
«Фрайбург» — «Астон Вилла»: Лига Европы, финал, видеообзор
«Ростов» — «Зенит»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Зенит»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Акрон»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Акрон»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Пари НН»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Пари НН»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ахмат»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ахмат»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 30-го тура 17 мая
РПЛ: видео всех голов 30-го тура 17 мая
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Сборная России U-17 победила Азербайджан в Кубке развития

Кингс Кангва: «Будет интересно и приятно снова вернуться в Россию»
Новости
RSS RSS
Все новости