Юсупов рассказал, как получил вызов на Евро-2016 во время отпуска

Бывший полузащитник «Динамо», «Зенита» и сборной России Артур Юсупов в интервью «СЭ» рассказал, как получил вызов на чемпионат Европы-2016 во время отпуска.

— В 2016-м ты заменил Игоря в заявке сборной России на Евро и узнал об этом в отпуске.

— Это тоже запутанная история. Мы провели последний матч в сезоне — против «Динамо». В «Зените» было пять человек, которые стабильно вызывались в сборную России: Шатов, Кокорин, Дзюба, Смольников, Лодыгин. Но экипировку выдали еще и мне. Я спросил у администратора: «А мне-то зачем? Я тоже еду?» Он ответил: «Да». Я такой: «Ну класс». Хотя даже не рассчитывал — уже в отпуск билеты купил. Но уехал домой радостный. Позвонил всем близким, рассказал — за меня все порадовались. Вечером публикуют список — и меня в нем нет.

— Зато в отпуск улетел.

— Причем во Францию. Даже пошел на матч, в котором Денисов травмировался. В итоге меня вызывают, а у меня ни экипировки, ни бутс — вообще ничего нет. Максимум кроссовки, чтобы побегать. Хотя я вообще не тренировался: в отпуске обычно две недели расслабляюсь, а потом начинаю работать. И вот спустя эти две недели еду в команду, которая все это время готовилась к Евро и уже на ходу.

Приезжаю в отель в 9 утра. В 10 — отъезд на тренировку. Экипировку мне выдали, бутсы взял у Нойштедтера — на полразмера меньше. У меня ноги не сгибались! Но самое смешное: после каждой тренировки два игрока шли на интервью. Позвали меня, а с меня пот градом! Не останавливаясь. Стою на интервью — потею. Захожу в автобус — то же самое. Подходит Слуцкий: «Да хорош потеть — тренировка час назад закончилась!» Из меня, видимо, после отпуска все выходило. Первые дни было ужас как тяжело. Но втянулся и за пять-шесть дней набрал форму.