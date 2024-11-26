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Сегодня, 14:54

Жирков: «Игнашевич, Березуцкие, Анюков — последние российские защитники топ-уровня»

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Бывший защитник сборной России Юрий Жирков в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова главного тренера сборной России Валерия Карпина о дефиците российских центральных защитников.

«Не дают шанса. В это время, когда нет еврокубков, нужно давать возможность играть молодежи. Тогда и будут появляться свои защитники с русским паспортом», — сказал Жирков «СЭ».

Также бывший защитник сборной России по футболу назвал последних российских защитников, кто выступал на топ-уровне.

«Игнашевич, братья Березуцкие, Анюков. Таких много на самом деле. Дня не хватит, чтобы перечислить всех», — добавил Жирков.

Юрий Жирков завершил игровую карьеру в феврале 2023 года в возрасте 39 лет. Он выступал за тамбовский «Спартак», ЦСКА, «Челси», «Анжи», московское «Динамо», «Зенит» и «Химки».

Дарик Агаларов

Юрий Жирков
Футбол
Сборная России по футболу
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