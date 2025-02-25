Семин — об уходе Карпина из «Ростова»: «Возможно, сборная России уже готовится к возвращению в международные игры»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» предположил, почему Валерий Карпин решил уйти с поста главного тренера «Ростова».

«Мы не знаем всех нюансов, почему он принял такое решение за несколько дней до начала чемпионата. Во-первых, это очень сложное решение для команды. А во-вторых, вполне возможно, что у сборной России будет больше матчей. Возможно, сборная уже готовится к возвращению в международные игры», — сказал Семин «СЭ».

Карпин возглавлял «Ростов» с марта 2022 года. Ранее он уже тренировал ростовчан с 2017 по 2021 год, но покинул команду в связи с назначением в сборную России.

«Ростов» занимает седьмое место в таблице РПЛ. Команда набрала 26 очков в 18 турах. 2 марта «Ростов» примет московское «Динамо» в 19-м туре чемпионата.