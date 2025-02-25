Футбол
25 февраля, 18:00

Семин — об уходе Карпина из «Ростова»: «Возможно, сборная России уже готовится к возвращению в международные игры»

Артем Бухаев
Корреспондент

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» предположил, почему Валерий Карпин решил уйти с поста главного тренера «Ростова».

«Мы не знаем всех нюансов, почему он принял такое решение за несколько дней до начала чемпионата. Во-первых, это очень сложное решение для команды. А во-вторых, вполне возможно, что у сборной России будет больше матчей. Возможно, сборная уже готовится к возвращению в международные игры», — сказал Семин «СЭ».

Карпин возглавлял «Ростов» с марта 2022 года. Ранее он уже тренировал ростовчан с 2017 по 2021 год, но покинул команду в связи с назначением в сборную России.

«Ростов» занимает седьмое место в таблице РПЛ. Команда набрала 26 очков в 18 турах. 2 марта «Ростов» примет московское «Динамо» в 19-м туре чемпионата.

Валерий Карпин
Юрий Семин
Сборная России по футболу
ФК Ростов
«Селтик» — «Рома»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Базель» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Бранн» — «Фенербахче»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Лудогорец» — ПАОК: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Штурм» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетик» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Буде-Глимт»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Пафос»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Наполи»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Аякс»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Челси»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Атлетико»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Славия»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Марсель»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
  • Фирсыч

    Инфантино Сёмину по секрету сообщил.

    25.02.2025

  • shturm22

    Читалось.

    25.02.2025

  • rustov

    Семин об уходе Карпина из «Ростова»: «Возможно, сборная России уже готовится к возвращению в международные игры». Ага, об этом знает только Карпин, а Семин предполагает.

    25.02.2025

    • В Госдуме сомневаются в скором возвращении сборной России по футболу на международную арену

    Кавазашвили: «Матч против сборной США был бы мощным толчком в восстановлении прав для России»

    Takayama

