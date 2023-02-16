Юрий Семин: «Сборные России и Ирана — команды одного уровня. Для наших игроков это серьезная проверка»

Бывший главный тренер сборной Юрий Семин поделился мнением по поводу возможного товарищеского матча между национальными командами России и Ирана.

«Сборные России и Ирана — команды одного уровня. Для наших игроков это серьезная проверка. За последний год у сборной не было команд уровня чемпионата мира. Хорошая вывеска. Стоит ли Карпину вызывать игроков из Европы? Думаю, Головин и Миранчук уже заскучали по игре за сборную. Но только главный тренер знает, кого надо приглашать в команду», — приводит «РБ Спорт» слова Семина.

Ранее появилась информация о том, что национальная команда России может провести товарищеский матч против сборной Ирана. Отмечалось, что встреча должна состояться в марте.