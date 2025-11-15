Футбол
Сборная России
Новости
Статьи Фото Видео Все материалы Команда
Уведомления
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 20:18

Семин о поражении сборной России: «Сперва игроки должны посмотреть на себя. А тренирует Карпин или кто-то другой — вторично»

Артем Бухаев
Корреспондент

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин в разговоре с «СЭ» отреагировал на поражение сборной России в BetBoom товарищеском матче против Чили (0:2).

«Какая разница на результат? Чилийцы играли очень сильно. Игроки Чили работали на поле, атаковали большими силами, оборонялись, была и скорость. И на этих скоростях мы пока еще не можем играть. На футбольном поле нужно много работать, об этом нужно задуматься. У Чили нет суперзвезд, но есть мотивация. В целом матч хороший и очень полезный для нас», — сказал Семин «СЭ».

Семин также отметил, что нужно обращать внимание не на главного тренера, а на игроков.

«Надо говорить не о Валерии Карпине, а об игроках. Сборная Чили заняла последнее место в отборе на ЧМ. Но их игроки не хуже. И игрокам нужно посмотреть на себя. А будет Карпин или кто-то другой — это вторично. Игрокам нужно посмотреть на себя и видеть реальность. Выход один — работать дальше. А сама игра — полезная», — добавил Семин.

Россия потерпела первое поражение с ноября 2021 года — тогда команда проиграла Хорватии в квалификации ЧМ-2022 со счетом 0:1. После этого национальная команда провела 23 матча — 15 побед, 7 ничьих и 1 поражение (серия без учета двух матчей второго состава сборной с олимпийской сборной Египта в сентябре 2023 года).

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Юрий Семин
Сборная России по футболу
Сборная Чили по футболу
Читайте также
Сборную Белоруссии более 12 часов продержали на границе с Польшей
В Болгарии заявили о появлении нового железного занавеса в Европе
Сборная России потерпела первое поражение с ноября 2021 года
Сборная РФ по футболу проиграла команде Чили со счетом 0:2
Абаскаль просится назад, бывший рулевой «Аталанты» на карандаше. Что происходит с поисками главного тренера в «Спартаке»
В Германии предрекли Украине финансовую катастрофу в январе
Популярное видео
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Сборная России в 2025 году: матчи и соперники по товарищеским матчам
Карпин поблагодарил зрителей в Сочи за атмосферу в матче Россия — Чили
Пономарев о Карпине: «Играет роль тренера, он — актер. В футболе абсолютно не разбирается»
Карпин назвал матч с Катаром лучшим в 2025 году
Карпин — о состоянии Облякова: «От удара защемило нерв. Как отпустит — сможет играть»
Головин: «Россия играла лучше, чем Чили. Но совершили две грубые ошибки»
Карпин: «В матче с Чили не получилось не допустить ошибок в обороне»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Вячеслав Правдорубов

    То что сказал Семин, известно всем кто хоть что-ниудь понимает в футъоле. Не знают этого только чиновники РФС и Российские СМИ, ТВ со спецами на "Матч ТВ" и сами "игрули" из РПЛ призываемые в сборную. Давно надо честно сказать: "Товарищи "игрули" из РПЛ, вы то самое полное г-вно", которым платят огромные зарплаты !!!!

    15.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Зачем им на себя смотреть? Товарняк. Проиграли? Не корову же, Палыч.

    15.11.2025

  • shpura

    Ну, уступить чилийцам не зазорно! Это ведь 8-я по силе команда Южной Америки!

    15.11.2025

  • Rane23

    Это вам не Бруней и т.п обыгрывать. Узнали свой уровень.8-я команда отбора Америки надавала по щам. Хотя объективности ради, они сами ничего не создали.

    15.11.2025

  • Millwall82

    с другой стороны, его ровесник Дик Адвокаат вполне себе тренит Кюрасао. И вполне неплохо себя ощущает.

    15.11.2025

  • knight templar

    Чилийцы играли очень сильно. Игроки Чили работали на поле, атаковали большими силами, оборонялись, была и скорость. И на этих скоростях мы пока еще не можем играть...Надо было чилийцам грузы к ногам привязать, чтобы они бегали помедленнее. Чтобы соперники из пешеходной лиги могли бы за ними успевать. Наши вообще не знают о том что в футболе бегать надо. Так например когда миранчуку об этом сказали в швейцарии, куда он приехал покорять европу, он был очень удивлен, расстроен и сразу вернулся назад в РПЛ.

    15.11.2025

  • Millwall82

    дедушка сам хочет на эту должность, это очевидно. И будет не самый плохой выбор, единственное...после таких Чили он легко может "крякнуть". Все же возраст.

    15.11.2025

  • gan75

    А вот сегодня другая сборная с не лучшими игроками сыграла вничью с Бельгией. А при другом тренере с теми же игроками ни одного гола не забила в нескольких матчах...

    15.11.2025

  • Djin Ignatov

    Семин стал маразматической проституткой ! Ясно он защищает себя как тренера ! И предлагает не брать тренера ? С головой совсем не дружит !

    15.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Читаю что глаголит Сёмин и всё больше убеждаюсь, что возрастные изменения сильно влияют на его риторику.

    15.11.2025

  • Alnik-star

    Правильно сказано, привыкли пешком ходить или иногда трусцой попрыгать.

    15.11.2025

  • Sergey Sparker

    А на хрена, вообще, тренер нужон! В детстве мы во дворе гоняли мячик без всякого тренера, и ничего.

    15.11.2025

  • Lars Berger

    Эти же слова говорил Палыч, когда в блестящем стиле выводил нашу сборную на ЧМ-2006... Но тогда наш коллектив оказался чуть слабее невероятно сильной сборной Словакии...)

    15.11.2025

  • alexpomor

    100% согласен

    15.11.2025

  • Mr T

    Валеру кругом сливают получается?

    15.11.2025

    • Россия — Чили: видео голов матча

    Обляков о травме в матче Россия — Чили: «Небольшая контузия, защемило поясницу»

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости