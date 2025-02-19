Футбол
Сборная России
Новости
Статьи Фото Видео Все материалы Команда
Уведомления
Главная
Футбол
Сборная России

19 февраля 2025, 17:43

Семин — о возможном матче сборных России и США: «Будет громадное количество болельщиков вне зависимости от места проведения игры»

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин в комментарии для «СЭ» поделился мнением о возможном товарищеском матче между национальными командами США и России.

Ранее матч-агент ФИФА Мезмуредавид Деста, ответственный за организацию игр сборной США, заявил о возможной организации встречи между американской и российской сборными.

«Во-первых, давайте не забывать, что США будет принимать чемпионат мира в 2026 году. Эта команда очень сильная. Спарринг с ними для нас будет очень непростым, но интересным. Будет громадное количество болельщиков вне зависимости от места проведения матча. Если эта игра состоится, то это будет прекрасная заслуга нашей федерации футбола», — сказал Семин «СЭ».

С 2022 года сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

(Дарик Агаларов)

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Юрий Семин
Футбол
Сборная России по футболу
Сборная США по футболу
Читайте также
Очень громкий обмен в КХЛ: «Динамо» отправило скандального канадца Комтуа в «Спартак»
Минюст России расширил список иноагентов
Работник карельского кладбища убил коллегу ударом ножа в грудь во время ссоры
Семь армянских партий потребовали признать недействительными итоги выборов
«Спартаку» досталась «группа жизни», Суперфинал отменили, а Fan ID пока не будет. Что произойдет в новом сезоне Кубка России 
Трансферная революция. Юридическая колонка Зайцева
Популярное видео
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Лига наций. Россия — Сербия: трансляция
Лига наций. Россия — Сербия: трансляция
Лига наций. Россия уступила Чехии и сыграет за бронзу
Лига наций. Россия уступила Чехии и сыграет за бронзу
Лига наций. 1/2 финала. Россия — Чехия: трансляция
Лига наций. 1/2 финала. Россия — Чехия: трансляция
Россия в полуфинале Лиги наций сыграет с Чехией
Россия в полуфинале Лиги наций сыграет с Чехией
Лига наций-2026. Россия — Италия: трансляция
Лига наций-2026. Россия — Италия: трансляция
Россия — в полуфинале Лиги наций
Россия — в полуфинале Лиги наций
Лига наций. Россия — Турция — трансляция
Лига наций. Россия — Турция — трансляция
Лига наций-2026. Россия — Тунис — 21:0!
Лига наций-2026. Россия — Тунис — 21:0!
Лига наций-2026. Россия — Тунис: прямой эфир
Лига наций-2026. Россия — Тунис: прямой эфир
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Фрайбург» — «Астон Вилла»: Лига Европы, финал, видеообзор
«Фрайбург» — «Астон Вилла»: Лига Европы, финал, видеообзор
«Ростов» — «Зенит»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Зенит»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Акрон»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Акрон»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Пари НН»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Пари НН»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ахмат»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ахмат»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 30-го тура 17 мая
РПЛ: видео всех голов 30-го тура 17 мая
Материалы сюжета: Сборная России в 2025 году: матчи и соперники по товарищеским матчам
Дзюба поддержал идею совместного вызова в сборную России с Кержаковым
Карпин поздравил болельщиков сборной России с Новым годом
Сборная ЦАР хочет провести товарищеский матч с Россией
Дюков: «Не вижу связи между уходом Карпина из «Динамо» и последними результатами сборной России»
В РФС не исключили, что вновь разрешат Карпину совмещать посты
Митрофанов заявил, что РФС доволен играми сборных в 2025 году
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Кавазашвили положительно оценил идею возможного матча Россия — США

Байдачный — о возможном матче сборных России и США: «Не надо себя обманывать»

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости