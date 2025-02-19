Семин — о возможном матче сборных России и США: «Будет громадное количество болельщиков вне зависимости от места проведения игры»

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин в комментарии для «СЭ» поделился мнением о возможном товарищеском матче между национальными командами США и России.

Ранее матч-агент ФИФА Мезмуредавид Деста, ответственный за организацию игр сборной США, заявил о возможной организации встречи между американской и российской сборными.

«Во-первых, давайте не забывать, что США будет принимать чемпионат мира в 2026 году. Эта команда очень сильная. Спарринг с ними для нас будет очень непростым, но интересным. Будет громадное количество болельщиков вне зависимости от места проведения матча. Если эта игра состоится, то это будет прекрасная заслуга нашей федерации футбола», — сказал Семин «СЭ».

С 2022 года сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

(Дарик Агаларов)