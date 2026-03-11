Семин: «Карпин должен увидеть, что Захарян из себя представляет»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин в комментарии для «СЭ» оценил включение полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна и защитника ЦСКА Кирилла Данилова в расширенный состав сборной России на мартовские матчи.

«Нормальный вызов, чтобы посмотреть на Захаряна, у которого мало матчей за «Реал Сосьедад». Решение Карпина правильное, он должен увидеть, что Арсен из себя представляет на сегодняшний день, какие у его кондиции. У сборной сейчас не официальный, а товарищеские матчи. Карпин по сей день смотрит этих игроков, хочет знать их состояние. Тем более, увидеть Захаряна пока по телевизору даже не удается. Надо дать ему шанс сыграть. Данилов из молодежки? Может и авансом он попал в расширенный список. Сейчас в сборной проводятся эксперименты с игроками. Когда будет ясна картина, когда мы играем на международной арене, встречаться с сильными национальными сборными, тогда эксперименты прекратятся», — сказал Семин «СЭ».

Сборная России сыграет с Никарагуа 27 марта в Краснодаре и с Мали 31 марта в Санкт-Петербурге.

(Полина Решетникова)

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