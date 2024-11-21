Семин: «Миранчук достоин капитанской повязки сборной России»
Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин считает, что полузащитник Алексей Миранчук достоин капитанской повязки в сборной России.
«Миранчук достоин капитанской повязки сборной России. Алексей — один из самых опытных и заслуженных игроков в нынешней команде. И у него есть лидерские качества», — цитирует «РБ Спорт» Семина.
29-летний Миранчук вывел национальную команду в качестве капитана на матч против Сирии (4:0).
Источник: «РБ Спорт»
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