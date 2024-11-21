Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 00:19

Семин: «Миранчук достоин капитанской повязки сборной России»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин считает, что полузащитник Алексей Миранчук достоин капитанской повязки в сборной России.

«Миранчук достоин капитанской повязки сборной России. Алексей — один из самых опытных и заслуженных игроков в нынешней команде. И у него есть лидерские качества», — цитирует «РБ Спорт» Семина.

29-летний Миранчук вывел национальную команду в качестве капитана на матч против Сирии (4:0).

Источник: «РБ Спорт»
Алексей Миранчук
Юрий Семин
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Читайте также
Как «Зенит» и другие клубы РПЛ выступили бы в топ-5 чемпионатов Европы
Российские футболисты сами рассказывают сколько тратят на жизнь. Врут?
Беговое будущее наступило. Человекоподобный робот стал участником полумарафона в Китае
Союзники Киева притягивают поражение, а украинцы хотят окончания конфликта. Что пишут СМИ
Агент Овечкина рассказал о состоянии хоккеиста после полученной травмы
Союзники Киева притягивают поражение, а украинцы хотят окончания конфликта. Что пишут СМИ
Популярное видео
«Родина» — «Черноморец»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Сочи»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Торпедо»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Балтика»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Сокол»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Пари НН»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Факел»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 10 ноября
«Родина» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 9 ноября
«Торпедо» — «Енисей»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Балтика»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Дюков заявил, что в 2025 году у сборной России будет больше статусных соперников

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости