Семин: «Миранчук достоин капитанской повязки сборной России»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин считает, что полузащитник Алексей Миранчук достоин капитанской повязки в сборной России.

«Миранчук достоин капитанской повязки сборной России. Алексей — один из самых опытных и заслуженных игроков в нынешней команде. И у него есть лидерские качества», — цитирует «РБ Спорт» Семина.

29-летний Миранчук вывел национальную команду в качестве капитана на матч против Сирии (4:0).