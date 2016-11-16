Юрий Никифоров: "Сборной России нужно за деньги приглашать сильных соперников"

Бывший защитник сборной России Юрий Никифоров прокомментировал завершение сезона национальной команды. Для выявления проблем в сборной нужны такие соперники, как Коста-Рика, считает Никифоров.

– Сегодня сборная России формируется. Тренер просматривает большое количество футболистов, находящихся на хорошем счету в своем клубе, и отбирает тех, на которых сможет рассчитывать в дальнейшем. Ни о каком костяке пока не может быть и речи. Единственный человек, который, несомненно, будет выступать за сборную в Кубке конфедераций – это Акинфеев.

Пока результат не важен, несмотря на то что побеждать хочется всегда. По крайней мере, у таких команд, как Румыния и Катар, мы обязаны выигрывать. Непонятно только, почему сборная России выступает с такими слабыми соперниками. Ведь ребята понимают, что Катар и Румынию не сравнить с первой европейской десяткой, и психологически настраиваются иначе. Конечно, перед ЧМ-2018 все команды заняты, но все же нужно находить такие, в матче с которыми будут видны все серьезные ошибки. С национальной командой России и сейчас, и раньше все не очень-то хотят играть, так как мы – не ведущий коллектив Европы. Но значит нежелание нужно компенсировать деньгами. И больше приглашать таких соперников, как Коста–Рика. Тогда и будут видны проблемы, которые у нас действительно существуют. (Любовь КОНЯЕВА)