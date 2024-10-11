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Юрий Нагорных: «Моя позиция: в сборную надо приезжать всегда»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных высказался о вызове футболистов в сборную при отсутствии товарищеских матчей.

«Моя позиция: в сборную надо приезжать всегда, потому это сборная команда страны. То что сегодня не все получается с точки зрения соперников, ну такая обстановка. Может, заранее продумывать эти моменты — да. Но вчера сборная провела открытую тренировку, с детьми состоялись совместные мероприятия — это здорово. Судя по тем фотографиям, которые я видел в сети, все ребята были довольны. Сборная сплачивается, сыгрывается, сдруживается, если можно так сказать, в разные периоды», — приводит слова Нагорных «РБ Спорт».

Воктябре сборная России могла провести матч против Пакистана, но игра сорвалась. На ноябрь запланированы встречи с Сирией и Боливией.

Источник: РБ Спорт
Сборная России по футболу
Юрий Нагорных
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