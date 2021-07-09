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Юрий Лоза: «Черчесову не удалось навести в сборной порядок»

11:50
Юрий Лоза. Фото Павел Бедняков, "Известия"
Юрий Лоза. Фото Павел Бедняков, &quot;Известия&quot;
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Певец Юрий Лоза прокомментировал уход Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России по футболу.

«Игроки останутся те же. Тренер — это сложная и большая профессия. Это должен быть стратег, который знает футбол больше, чем игрок и болельщик. Черчесову не удалось навести в команде порядок, чтобы было несколько моделей под разные ситуации и соперника. Поэтому должен прийти стратег.

 
Станислав Черчесов.Учил русскому языку, вводил запретные слова и называл себя госслужащим. Огненные цитаты Черчесова в сборной России

Команду Черчесов не сделал. Нам ставить ему в заслугу, что мы вышли из группы на ЧМ, из которой нельзя не выйти? Причем фавориту группы мы проиграли 0:3. Понятно, что мы играли в слабой группе. Дальше мы поставили автобус — вся команда в штрафной площади. Это был один из самых грустных матчей в исполнении нашей сборной! Грустно, когда за весь второй тайм только два раза перебивают мяч на другую половину поля», — сказал Лоза «СЭ».

Напомним, Черчесов возглавил сборную России в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала чемпионата мира-2018, что является лучшим результатом в ее истории. В 1/4 финала Россия по пенальти проиграла Хорватии.

В групповом турнире Евро-2020 сборная России проиграла Бельгии (0:3), обыграла Финляндию (1:0), а в заключительной встрече разгромно уступила Дании (1:4) и заняла четвертое место в группе, не сумев выйти в плей-офф.

В отборочном турнире ЧМ-2022 после трех матчей команда делит первое место с Хорватией (по шесть очков).

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Данил Алешин все материалы автора

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