Юрий Гаврилов: «Дзюба откровенно плывет. В сборной есть форварды, которые сейчас как минимум не хуже»

Легендарный полузащитник «Спартака» и сборной СССР Юрий Гаврилов в интервью «Известиям» поделился мнением о невызове Артема Дзюбы на матчи сборной России в ноябре.

— Многие эксперты призывают вызвать Артема Дзюбу на матч с Сербией. Мол, без него команда не сможет выиграть в Белграде. Согласны?

— Я так не считаю. В последних матчах РПЛ и Лиги чемпионов Дзюба откровенно плывет. В распоряжении Черчесова есть форварды, которые сейчас как минимум не хуже Артема в его нынешнем состоянии.

Думаю, что добыть три очка в этом матче не составит большого труда. Правда, не могу даже предположить, что мы не выиграем в Белграде. У Сербии сейчас неконкурентноспособная команда, слабенькая. Говорю так уверенно, потому что видел несколько их матчей.

— В стартовом составе вновь стоит выпустить Антона Заболотного?

— Антон сейчас игрок примерно одного уровня с Артемом. Так что если Черчесов вновь решит играть с одним габаритным форвардом, то выйдет Заболотный.?