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Юристы оценили положении России после обвинений США по ЧМ-2018

09:33
ЧМ-2018 в России. Фото AFP
ЧМ-2018 в России. Фото AFP
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Министерство юстиции Соединенных Штатов подало в окружной суд США обвинительный акт, в котором утверждается, что члены исполкома ФИФА получили взятки за голоса в пользу России и Катара при выборе мест проведения чемпионатов мира 2018 и 2022 годов. При этом, участвовали ли россияне в подкупе членов ФИФА не уточняется.

Спортивные юристы Артем Пацев и Сергей Алексеев считают, что доказать вину России в коррупционном деле будет сложно, сообщает РБК.

— ФИФА неоднократно проверяла эти обвинения. Многочисленные доклады и заключения говорили о том, что никаких нарушений и никаких взяток, которые так могли бы повлиять на выбор стран — хозяек чемпионата, там не было. Все эти обвинения проверялись много раз, — отметил Пацев.

— Нажимаешь на кнопку — и в дальнейшем доказать, за какую страну или город голосовал тот или иной член исполкома ФИФА, нереально. Поэтому в любом случае все эти заявления являются информационными вбросами, и никаких карательных мер в отношении России с учетом международного спортивного права не предусмотрено, — добавил Алексеев.

Дополнительная информация:

https://sportrbc.ru/news/5e8d67a39a7947e4fe8484b6

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