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Сегодня, 14:46

Юрист оценила решение CAS оставить в силе запрет ФИФА на участие сборной России в квалификации ЧМ

Данил Алешин
Корреспондент
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Юрист Анна Анцелович в разговоре с «СЭ» прокомментировала решение CAS оставить в силе запрет ФИФА на участие российских сборных в турнирах организации.

«Вполне ожидаемое решение CAS, потому что похожее принималось и УЕФА. Юридические основания их решения были очень похожи, поэтому они одинаковые.

Решение принималось президентом апелляционного подразделения CAS и перед вердиктом во внимание бралось три критерия: будет ли нанесен непоправимый ущерб, какова вероятность успеха апелляции РФС и баланс интересов. Видимо, президент посчитала, что как минимум один из этих критериев не соответствовал. А вот вопрос справедливости будет рассматриваться позже при рассмотрении дела по существу", — сказала Анцелович «СЭ».

28 февраля ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Сборная России в полуфинальном матче отбора ЧМ-2022 должна была сыграть против команды Польши 24 марта, победитель 29 марта должен был встретиться с сильнейшим в полуфинальной паре Швеция — Чехия.

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