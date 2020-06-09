Юрист Черчесова прокомментировал информацию, что тренер может возглавить «Спартак»

Юрист главного тренера сборной России Станислава Черчесова Алан Агузаров в интервью «СЭ» отметил, что специалист не обращает внимания на слухи о возможном возвращении в «Спартак».

— На ваш взгляд, Черчесову больше льстят слухи, которые его периодически сватают в «Спартак», или нервируют?

— Он настолько погружен в дела сборной, что, думаю, на другие вещи просто не обращает особого внимания. В том числе на различные разговоры.

— «Спартак» — особая история для Станислава Саламовича. Как думаете, еще поработает в этом клубе?

— «Спартак» не может быть для Черчесова обычным клубом хотя бы учитывая количество лет, проведенных там в статусе игрока и тренера. Но сейчас, скажу еще раз, его мысли только о сборной. Если же когда-нибудь он и придет в «Спартак», то, думаю, не для того, чтобы стать первым в России, а чтобы выиграть Лигу чемпионов. Как бы это смело ни звучало, но, убежден, что победа в этом турнире — то, чего он хотел бы достичь на клубном уровне, если когда-нибудь закончит работу со сборной.

— Черчесов же был на грани перехода в «Спартак»? Тогда, говорят, после финальных переговоров с Леонидом Федуном противники назначения обнаружили, что тренер встретился с тогдашним спортивным директором «Динамо» Гурамом Аджоевым, и расстроили сделку с красно-белыми.

— Я в тот период помогал Гураму Захаровичу в «Динамо», мы достаточно часто и близко общались. Знаю точно, что Черчесов в тот вечер ехал к Аджоеву не как к спортивному директору бело-голубых, а как к другу, которого знает больше тридцати лет и которого давно не видел. Он ведь работал в «Амкаре», в Москве бывал редко.

Черчесов не такой человек, чтобы договорившись с одним, потом что-то обсуждать с другим. Да и Федуна очень уважает, конечно, никогда бы его не подвел. Аджоев — тоже человек правильных принципов, не стал бы до беседы с действующим тренером Даном Петреску за спиной вести с кем-либо переговоры. Так получилось, что какое-то время спустя случились 0:4 от Анжи, именно после этого «Динамо» решило уволить Петреску. Аджоев затем позвонил Черчесову и попросил увидеться на предмет возможного назначения. (Константин Алексеев)

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